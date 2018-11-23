Kurum müdürlerinden Çukurca'ya ziyaret

Salih Kaya, SGK İl Müdürü Nail Vanlı, beraberindekiler ile birlikte Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundular.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Temel Aşca'yı makamında ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya, SGK İl Müdürü Nail Vanlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlüklerinin ilçedeki çalışmalarını birlikte değerlendirilerek, hizmetler ve kurumsal büyüklükler hakkında bilgi verdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ayca ise, son zamanlarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen değişime dikkati çekerek, toplumun tüm kesimini ilgilendirdiği için gündemin her zaman birinci sırasında yer aldığın söyledi.

Müdür Kaya ve Vanlı, İlçe Kaymakamı ile birlikte yeni yapılan Aile Destek Merkezi (ADEM) binasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar. Daha sonra ADEM'de çalışanlarla birlikte organize edilen pikniğe Kaymakam Ayça ile birlikte katıldılar.

Müdür Kaya, personeli ile birlikte ‘Evde Bakım Hizmet Modelinden' faydalanan engelli vatandaşı evinde ziyaret ettiler. Engelli vatandaşa çikolata takdim edilerek, bir süre sohbet ettiler.

Evde Bakım Hizmet Modelinde faydalanan yaşlılardan Mahfuz Akyüz'ü evinde ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlediler. Müdür Kaya ve beraberindekiler 27 Kasım 1996 tarihinde gazi olan Nurullah Ertunç ve 23 Şubat 2008 tarihinde şehit olan Güvenlik Köy Korucusu Ashet Şene'nin ailesini ziyaret ettiler. Müdür Kaya, SGK İl Müdürü ve Çukurca SYDV Müdürü ile beraberindeki personeli bir süre aile bireyleriyle sohbet edip sıkıntılarını dinlediler.

Ziyaret ile ilgili bilgi açıklama yapan Müdür Kaya, devletin sosyal devlet ilkesi gereği her zaman olduğu gibi bundan sonra da daima engellilerin yanında olacağını ve kendilerine her türlü desteği vereceklerinden emin olmaları gerektiğini ifade ederek, ailenin de engellisine bu yönde çok iyi bakması gerektiğini söyledi.

Müdür Kaya, ziyaret esnasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Vali İdris Akbıyık'ın selamlarını getirdiklerini söyleyerek, ”Vatan uğruna şehit olmuş kardeşlerimizin aileleri bize emanettir. Şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret ederek onlarla yakından ilgilenmek en öncelikli işlerimizden biridir. Herhangi bir sorun veya sıkıntınızda biz her zaman yanınızda olacağız. Kapılarımız sizlere her zaman açık olacaktır. Evlatlarını bu vatan uğruna feda eden güzide insanlara vefa borcunu ödemek mümkün değil" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit ailesi, evlerine konuk olan kurum müdürleri ve beraberindeki personeline teşekkür etti.