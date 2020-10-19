Kuş cenneti Nehil Sazlığındaki yangın devam ediyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Nehil Sazlığında dün çıkan yangın bugün de devam ediyor.

İlçenin can damarı olan ve kuş cennetti olarak bilinen Nehil Sazlığında dün öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşarken, dün geceden beri devam eden yangının söndürülmesi için de çalışmalar devam ediyor. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sazlığın dün ateşe verildiğini belirten Nurettin Çevik isimli vatandaş, “İtfaiye ekipleri gece geç saate kadar çalışma yürüttü ancak imkanlar zor. Ancak helikopter ile müdahale edilebilir. Çünkü burası bataklık bir yer. Burası çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda canlı türü yaşıyor. Yangın hepsini tehdit ediyor” dedi.