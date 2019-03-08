Kuzey Irak sınırından Antalya'ya uzanan kardeşlik köprüsü

Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çiftçiler, ‘Gelin Kardeş Olalım' projesi kapsamında Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki çiftçilerle bir araya geldiler.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğünün kardeş ilçe olarak belirlemiş olduğu Çukurca ilçesindeki 18 çiftçi, Korkuteli ilçesinde düzenlenen 5 günlük seminere katıldılar. Semine katılan Ahmet Duran, Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik kültür ve istiridye mantarı yetiştiriciliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, “Biz çiftçiler bundan sonra kardeş ilçe olarak bize katkı ve destek veren Korkuteli'ndeki kardeşlerimizle birlikte bağlarımızı kopartmak istemiyoruz” dedi.

Hüseyin Erdemir ise, daha önce marketlerden mantar satın aldıklarını belirterek, “Kaymakamlığımızın desteğiyle bundan sonra seralarımızda üretim yapacağız. Hem ilçede hem de isteyen başka bölgedeki esnaflara satacağız. Bu iş bizim için artık geçim kaynağı olacak inşallah. Biz Korkuteli'ndeki kardeşlerimizi Çukurca'ya bekliyoruz. Kardeşlerimizi misafir etmekten mutluluk duyarız” diye konuştu.