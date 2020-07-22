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Leylekler Yüksekova'yı sevdi

HAKKARİ (İHA) – Her sene göç ederken Hakkari’ye gelen leylekler, Yüksekova ilçesini renklendirdi.

HAKKARİ (İHA) – Her sene göç ederken Hakkari'ye gelen leylekler, Yüksekova ilçesini renklendirdi.


Her sene binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nehir Sazlığı, bu yıl da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Göç yollarıyla gelen yüzlerce leylek, koruma altında olan Nehir Sazlığı'nda konaklıyor. Ovada tarım arazileri olan vatandaşlar ilk kez bu sene çok sayıda leyleği bir arada gördüğünü ifade ederken, kuşların korunması için herkesin duyarlı olmasını istedi.


Kışa doğru leyleklerin büyük kısmı göç ederken, bazıları ise Yüksekova'da kalmaya devam ediyor.

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