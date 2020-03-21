Lokantalarda korona virüs denetimi

Halkın birçok alanda sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla denetimlerini gerçekleştiren Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerde market ve lokanta alanlarında kontroller yaparak, iş yeri sahipleri ve çalışanları bilgilendirdi. Zabıta Müdürü Adil Demir'ın başında bulunduğu ekipler ekipleri denetimlerinde başta hijyen koşulları olmak üzere birçok başlıkta kontroller yaparak, iş yeri sahipleri ile çalışanlara gerekli uyarılarda bulundu. Ürünlerin saklanma koşullarını da denetleyen zabıta ekipleri, kişiler arası mesafe ve diğer konularda uyarılarda da bulunarak, tedbir amacıyla iş yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.