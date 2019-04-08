'Madde bağımlılığına hayır' konferansı

HAKKARİ (İHA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Osman Atalay, Hakkari'de “Mahalle Okuluna Sahip Çık Uyuşturucuya Hayır” konulu bir konferans verdi.

Konferans Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Burada konuşan İHH Hakkari İl Başkanı Orhan Temel Yurt içi ve yurt dışında yapmış oldukları yardımlar hakkında detaylı bilgi verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Osman Atalay, bağımlılık yapan alkol, tütün, kumar, uyuşturucu ve teknoloji hakkında bilgi verdi. Atalay, ”Ülkemizde sigara, alkol ve uyuşturucu maddeleriyle tanışma ve madde kullanım yaşı giderek düşüyor. Ancak 12-17 yaş arası gençler ise büyük risk altında. Ülkemiz coğrafi konumu ve genç nüfusu ile uyuşturucu probleminden doğrudan etkilenen bir ülke. Asya'dan üretilen ve Avrupa'ya transfer edilen eroin, esrar, sentetik uyuşturucu ve ara kimyasal maddelerin kaçakçılığında transfer köprü ve hedef bir ülke konumundayız. Afganistan'da yola çıkan İran'dan geçerek batıya uzanan uyuşturucu trafiğinden 32 ülke etkileniyor. Buradan elde edilen gelir ise 10 milyar dolardır” dedi.

Konferansa Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Müftü Yardımcısı Eğitim Destek Platformu Başkan Yardımcısı Osman Doğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Kadim Kent Derneği Başkanı Mecit Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Müdürü Nazmi Yakar, İHH Hakkari İl Başkanı Orhan Temel, imamlar ve vatandaşlar katıldı.