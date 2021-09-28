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Mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Bölük köyü kırsal alanında bulunan mağarada; 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği,1 adet M-1 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü,1 adet el dürbünü, 1 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde düzeneklenmiş amonyum nitrat patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 2 adet piknik tüpü, 363 adet 7.62 mm çapında mühimmat, 13 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet bantlanmış pil bloğu (8 adet pil), 1 adet bilgisayar monitörü, 3 adet bixi mayonu, 15 adet rulo kablo, 1 adet düz tornavida ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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