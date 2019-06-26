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Mahalle sakinleri yıkılan istinat duvarının yapılmasını istiyor

Hakkari’nin Gazi Mahallesi sakinleri çöken ve halen onarılmayan istinat duvarı yüzünden korku ve panik içerisinde yaşıyorlar.

Hakkari'nin Gazi Mahallesi sakinleri çöken ve halen onarılmayan istinat duvarı yüzünden korku ve panik içerisinde yaşıyorlar.


Gazi Mahallesi Anadolu Caddesi Güldallar semti mevkiinde yaklaşık 10 yıl önce belediyenin yapmış olduğu istinat duvarının yıkılması sonucu alt kısmında bulunan bir evin çökmesine neden olmuştu. Mahalle sakinlerinden Abdullah Güldal ve Hacı Musa Seven, çöken istinat duvarının can ve mal kaybına neden olmadan acilen onarılması talebinde bulundular.


Mahalle sakinleri, “Yıllardır yapılması beklenen ve yolun çökmesine neden olan istinat duvarı halen onarılmadı. Tehlike oluşturulmasına rağmen istinat duvarı bir türlü onarılmıyor. Daha önce çöken bir evin hafriyatının kaldırılması sonucu yolun kalan kısmı ve bitişikteki evlerin ciddi yıkım tehlikesini ortaya çıktı. Çöken istinat duvarı ve yolun kalan kısmı yıkılma riski bulunuyor. Telafisi güç maddi zarar ve can kayıplarına yol açabileceği korkusu içersindeyiz. Mahalle sakinleri olarak mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştular.

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