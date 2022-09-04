Mahallede bulunan yaban domuzu leşi için belediye ekipleri harekete geçti

Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde bulunan domuz leşi için belediye ekipleri harekete geçti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yaban domuzlarının istilasına uğrayan Merzan Mahallesi'nde yapılan ihbar üzerine telef olan bir domuz için bölgeye gitti. Bilinmeyen bir sebepten dolayı telef olan yaban domuzunun leşi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan çukura gömüldü.

Mahalle sakinleri, hiç rastlanmadıkları yaban domuzlarını bu yıl göründüklerini ve bahçelerine büyük zarar verdiğini söylediler.