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Mahallelinin internet talebi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, evlerine internet çekilnesini istiyorlar.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, evlerine internet çekilnesini istiyorlar.


Mahalle sakinlerinden Özlem Zengin, ''Bizim burada herkesin internet sıkıntısı var. Başvuruda bulunduk, alt yapı yok dediler. Şimdi alt yapıda geldi ama bir türlü mahalleye alt yapı için kablo çekilmedi. . Biz de bu sorunumuz dile getirmek istedik. Sağolsun eski muhtarımız Vehbi Çoruh' da mahalle için yetkili yerlerle görüşüyor ve mahalleli olarak kendisine teşekkür ediyoruz'' dedi.

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