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Mahalli sanatçılar dar gelirli aileler için sahne aldı

Hakkarili mahalli sanatçılar, dar gelirli aileler için sahne aldı.


Hakkari'nin tanınan mahalli sanatçıları, Ramazan gecelerine hem renk katmak hem de dar gelirli ailelere maddi destek vermek için bir araya geldi. Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen sanatçılar, iftar sonrası aileleriyle gezmeye çıkan vatandaşlar için Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirerek inanılmaz bir gece yaşattı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şiyar Yaşar, tek amaçlarının dar gelirli ailelere destek vermek olduğunu söyledi.


Sanatçıların performansına hayran kalan vatandaşlar ise, şarkılara eşlik etti.

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