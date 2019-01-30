Mar Abdişo Kilisesi'ne kış gezisi

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyeleri, Oğul köyüne yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan Mar Abdişo Kilisesi'ni ziyaret etti.

Mar Abdişo Kilisesi gezisine katılan 19 kişilik ekip, sabahın erken saatlerinde Hakkari merkeze bağlı Oğul köyüne vardı. Çantalarını sırtlayıp zirveyi tırmanmak üzere yola koyulan CİSAD üyeleri ve beraberindekiler, kısa bir yürüyüşün ardından dinlenme molası verdi. Molanın ardından Mar Abdişo Kilisesi'ne varan ekip, incelemelerde bulunarak bol bol fotoğraf çektirdi.

Yaz mevsiminde doğayla iç içe olmanın güzel olduğunu, ancak kış aylarındaki doğa yürüyüşlerinin de insana apayrı bir heyecan kattığını dile getiren CİSAD ekibi, "Yer yer yorulmamıza rağmen, aldırış etmeden nihayet tarihi kiliseye vardık. Bir müddet kiliseyi inceledikten sonra, burada çok güzel fotoğraflar ve videolar çekip öğle yemeğimizi de yedikten sonra bölgeden ayrılmak üzere inişe başladık. Kış mevsiminde bile kalabalık şehir gürültüsünden uzaklaşarak, doğayla buluşmanın mümkün olduğunu kanıtladık” dediler.