Mar Şalita Manastırı'na kış tırmanışı

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi ve TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ve beraberindeki 11 dağcı, 2018 yılının son faaliyeti kapsamında Mar Şalita Manastırı'nın bulunduğu bölgeye tırmanış yaptı.

Hakkari merkezinden 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ köyünün Aşağı Kırbaç Mahallesi'ne araç ile ulaşan dağcılar, 30 santimetre kara rağmen tırmanışa geçtiler. İlerledikçe kar kalınlığının arttığını gören dağcılar, bir birlerine yardım ederek yol açmaya çalıştılar. Son bir kilometrede 1,5 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle zor anlar yaşayan dağcılar, yine de manastıra varmayı başardılar.

Dağcılarla beraber ilk defa kış faaliyetine katılan Hakkari Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz ve TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerim Yaşar da, tırmanışta çok zorlandıklarını söylerken, asıl amaçlarının Mar Şalita Manastırı'nı yerinde görmek olduğunu belirttiler.

Karşılaştıkları manzaranın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden dağcılar, “1915 yıllarına kadar Nasturi Hıristiyanlarının ibadet mekanı olarak kullanılan Mar Şalita Manastırı, günümüzde defineciler tarafından tahrip edilmiş ve harabeye çevrilmiştir. Bölgemizi turizme kazandırmak için bu ve buna benzer kiliseler ve manastırlar ayakta tutulmalıydı” dediler.

Dağcılık İl Temsilcisi Naci Ertunç ise, manastırın doğusunda bulunan ve aralarında sadece derin bir vadi olan bölgede Serink Kalesi olduğunu söyledi. Ertunç, “Karşılıklı bir birlerine bakan kale ve manastır çok heybetli bir görüntü sağlamaktadır. Aşağı Kırbaç'ın kuzey batısında bulunan Mar Şalita Manastırı, dağın yüksek kesiminde olmasından dolayı yöre halkı tarafından ‘Dağ Kilisesi' olarak tanımlanır. Manastırın yüksekliği sadece 100 metre kaleden düşük olmasına rağmen perspektifte aynı hizada olduğu görünür. Doğa sevenlerin istediği ve merak ettiği bölge sadece bunlardan ibaret değildir. Kırıkdağ vadisinin yüksek kesimlerinde bulunan yaylalar, buzullar, krater göller ve şelaleler de ilgi çekicidir” dedi.

Mar Şalita Manastırı tırmanışına Naci Ertunç, Necmettin Yılmaz, Kemal Dağgöl, Kerem Onay, Zeki Çiftçi, Kerim Yaşar, Süleyman Demirci, Necmettin Ölmez, Ercan İhtiyatoğlu, Cahit Şahin, Ömer Kaplan ve Sabahattin Ertuş katıldı.