Matematiği eğlenceye çevirerek öğrencilerini ilçe birincisi yaptı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik yapan Ebru Kayır, yaptığı farklı etkinliklerle matematik dersini öğrencileri için eğlenceye çevirerek sınavda ilçe birincisi yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının yürütmüş olduğu ‘matematik seferberliği' çerçevesinde öğrencilerin matematik dersini daha kolay öğrenebilmesi ve günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirmesi yönünde Türkiye geneli çalışmalar başlattı. Başlatılan seferberlik çerçevesinde Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulunda görev yapan öğretmen Ebru Kayır, öğrencilerinin matematiği severek öğrenebilmesi, günlük hayatlarına yardımcı olacak şekilde analitik düşünme becerilerinin kavranması için dersi eğlenceli bir hale getirdi. Matematik dersinde çocukların çekingen tavrını ve ‘yapamam' düşüncesini yıkmak, matematiğin hayat için vazgeçilmez olduğunu, çaba gösterildiği zaman çok daha kolay bir şekilde öğrenilebileceğini göstermek için oyun, şarkı, somut materyal kullanımı ve kısa tiyatro gibi farklı teknikler kullanan Ebru Kayır, bu şekilde öğrencilerin matematiğe karşı ilgilerinin, özgüvenlerinin ve sınavlarındaki başarılarının arttığını söyledi.

Öğrencilere matematik dersini eğlenceli bir şekilde öğrettiğini ifade eden Ebru Kayır, “Öğrenci iken matematik öğretmenimi çok seviyordum. Ben matematik öğretmeni olunca da öğrencilerim beni sevsin istedim. Bunun için ben bir öğrenci olsaydım matematik dersinden beklentim ne olurdu, bunun üzerine çok düşündüm. Sıkılmak istemezdim, çünkü matematik oldukça zor gözüken bir dersti. Oyun oynamak, şarkı söylemek, herkesin severek yapmak isteyeceği aktiviteleri matematiğe uyarlayarak derslerimi işleyebilirim dedim. Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu seferberlik çerçevesinde çalışmalar yapmak istedim. Geçen sene öğrencilerimle birlikte ‘Arkadaşım Eşek' şarkısının sözlerini kesirler konusuna çevirdik ve sınıfımla yazmış olduğumuz ‘Şarkılar Matematiği Anlatır' e-Twinning projesi de kalite etiketi ödülü aldı. Çocuklar şarkıları söylerken konuya ait bilgileri de pekişmiş oldu. Böylelikle eğlenerek öğrendiler. Derste matematiğe yönelik oyunlar oynatarak öğrencilerimin matematiğe karşı ön yargılarını kırdım. Derslerimiz daha eğlenceli renkli geçmeye başladı. Matematiğe ilgisi artan öğrencilerimin özgüvenleri de artmış oldu. Artık matematiği sevmeye ve ‘matematik yapamam' korkusunu yenmeye başladılar. Türkiye'nin bir ucundaki bir köy okulunda fırsat eşitliğini göstermek adına somut materyallerden de faydalandım. Ayrıca derste drama etkinliklerine de yer verdim. Bu sayede farklı teknikler yardımıyla dersten daha çok verim almaya başladım. Bunun gözle görülür sonucu olarak da öğrencilerimiz deneme sınavında ilçede birinci oldular. Bize hiçbir zaman desteklerini eksik etmeyen ve hep yanımızda olan Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Atael'e, okul yönetimi ve öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.