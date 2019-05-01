İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mayıs ayında 5 metre karla mücadele

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayına rağmen yüksek kesimlerde 5 metrelik karla mücadele devam ediyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayına rağmen yüksek kesimlerde 5 metrelik karla mücadele devam ediyor.


İlçenin yüksek kesimlerinde mayıs ayının başlamasıyla hala il özel idaresinin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yüksek kesimlerde il özel idaresi karla mücadele ekipleri, kepçe boyunu geçen kar dağlarını temizleyerek yolları ulaşıma açıyor.


İl özel idaresi ekipleri kış aylarından beri gece gündüz demeden tüm yolları açarken, mayıs ayına rağmen yüksek kesimlerde mücadele devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.