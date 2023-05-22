Mayıs ayında karda kayma keyfi

HAKKARİ (İHA) – 40 kişilik grup, Hakkari'deki Cilo Dağları'nda yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi'nde 20 bin yıllık buzulları gezerek karda kaymanın keyfini çıkardı.

Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği üyesi 40 kişilik grubun bu haftaki rotası, Yüksekova ve Hakkari arasında yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi'nin buzulları oldu. Mayıs ayının bitmesine sayılı günler kala dağları gezerek günün keyfini çıkaran dağcılar, karda kaymayı da ihmal etmedi. Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği Başkanı Hakan Zanyar Aykut, bu hafta Yüksekova'ya 70 kilometre uzaklıkta bulanan Kırıkdağ köyü sınırlarındaki Cennet ve Cehennem Vadisi'ne geldiklerini belirterek, “40 kişilik ekiple birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Batman Doğa Sporları Derneğiyle birlikte vadideyiz. Burası gerçekten insanı hayran bırakacak bir yer. Bu sene erken geldiğimiz için buzul gölü ve şelale tam olarak açılmadı. Cennet ve Cehennem Vadisi dört mevsimin yaşandığı bir yerdir. Biz de bu güzelliğin karşısında karların üzerinde kayarak ve halay çekerek günümüzü geçirdik” dedi.

Dernek üyesi Metin Ören de Batman'dan gelen kafileyi gezdirdiklerini ifade ederek, "Bölgemiz muhteşem bir ambiyanstan oluşmaktadır. İnşallah herkes gelip buraları görür. Amacımız bölgeyi turizme kazandırmaktır. Yetkililer duruma el atarsa bölgemiz turizm için cennet beşiği olabilir. Umarım en kısa zamanda bölgemiz turizme açılır" diye konuştu.

Doğa fotoğrafçısı İslam Gürdal ise Batman Doğa Sporları Derneğiyle Cennet ve Cehennem Vadisi'ne geldiklerini söyleyerek, “Bir tarafımız cennet gibiyken bir tarafımız cehennem gibiydi diyebiliriz. Yıllardır dört gözle beklediğim Cennet ve Cehennem Vadisi'nde olduğum için inanılmaz mutluyum. 20 bin yıllık buzulların bulunduğu ve dört mevsimin bir arada yaşandığı bu bölgede çiçeklerin tüm tonunu görmek mümkün. Burada bulunan her arkadaş gibi bende inanılmaz keyif aldım” şeklinde konuştu.