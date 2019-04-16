Mazbatasını alan AK Parti'li Saklı göreve başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanlığı görevini kazanan AK Parti'li Tahir Saklı, mazbatasını alarak göreve başladı.

İlçe adliyesine belediye meclis üyeleri ve partililerle gelen Tahir Saklı, mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geçti. Burada tebdikleri kabul eden AK Parti'li Belediye Başkanı Tahir Saklı, “31 Mart seçimleri öncesinde iki ay boyunca mahalle mahalle, ev ev gezdik. İnsanlarımızdan destek talep ettik. İnsanlarımızdan talep ettiklerimizi aldık, şimdi de insanlarımızın bizden talepleri var. Bizde bugünden itibaren bu talepleri yerine getireceğiz. Bizim sloganımız ‘Belediye İşi Gönül İşi'ydi. Gönül deyince, ayrım gayrım yapmadan bütün insanlara eşit davranma anlamına geliyor. Şemdinli, Türkiye'de farklı bir ilçe ve herkes birbirini tanıyor. Kimin oy verip vermediği önemli değil, biz herkese eşit bir şekilde devletimizin bize verdiği imkanlar dahilinde hizmet sunacağız” dedi.

Terör örgütü PKK tarafından Ahmet Budak'ın şehit edildiğini de hatırlatan Saklı, “Budak bu davanın bir ferdiydi. Bu dava için canını feda etmiş bir arkadaşımızdır. Burada onu yad etmemin sebebi, Şemdinli'de insanlara hizmet için öncülük yapmış birisiydi. Bizim de AK Parti ailesi olarak ona karşı bir vefa borcumuz vardı ve seçimi kazandığımız gün kabrini ziyaret ederek bu borcumuzu yerine getirmiş olduk” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Başkan Saklı, tebrikleri kabul etmeye devam etti.