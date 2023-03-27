MEB Daire Başkanı Derekaya'dan TIMSS'de Hakkari'yi temsil edecek okula ziyaret

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya, TIMSS'de Hakkari'yi temsil edecek okulu ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile birlikte 1-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nın (TIMSS) nihai uygulamasına katılacak olan Yüksekova 50. Yıl Ortaokulu'nun bilgisayar altyapısı ve çalışmaları ile ilgili bilgi almak üzere Hakkari'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu IEA tarafından dört yıllık döngüler halinde düzenlenen Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması-TIMSS'in bir sonraki döngüsü olan TIMSS 2023 Nihai Uygulaması, örneklem olarak seçilen okullarda mayıs ayının ilk iki haftasında uygulanacak. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yunus Derekaya, İl Müdürü Bilal Gür, İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, Bakanlık Şube Müdürü Ahmet Bişkin ve şube müdürleriyle birlikte ilk olarak Yüksekova İlçe Müdürlüğü'nde İlçe Müdürü Yusuf Atael ile bir araya geldi. Daha sonra sınavın yapılacağı Yüksekova 50. Yıl Ortaokulu'nda okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuldu. Uygulamaya katılacak 8. sınıf öğrencileri ile sohbet eden Derekaya, "TIMSS sınavı, öğrencilerin daha çok muhakeme ve yeteneklerinin ölçüldüğü, farklı soru tiplerinin yer aldığı bir sınavdır. Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırması olan TIMSS uygulaması çerçevesinde Hakkari'yi ve sonrasında ülkemizi temsil etmek üzere mayıs ayında sınava gireceksiniz. Yüksekova 50. Yıl Ortaokulu ailesine bu yolda başarılar diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, “Sınavın 2023 döngüsüne ülkemizden 68 il, 334 okul ve 12 bin 312 öğrenci katılacak olup, şehrimizden de Yüksekova 50. Yıl Ortaokulu öğrencileri ilimizi temsil edecektir. Umuyor ve inanıyorum ki eğitime olan hassasiyetleri ile her zaman himayelerini gördüğümüz Valimiz İdris Akbıyık'ın riyasetlerinde alnımızın akıyla bu işin üstesinden geleceğiz. Öğrencilerimizin yapılacak olan bu sınavda ilimizi hem diğer iller arasında hem de ülkeler arasında yapılacak olan sınavda başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Elde edecekleri başarının diğer okullarımıza da örnek teşkil edeceğine olan temennimle öğrenci ve öğretmenlerimizi şimdiden kutluyorum" dedi.

Yüksekova'dan il merkezine geçen heyet, Vali İdris Akbıyık İlkokulu-Ortaokulu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarete MEB Daire Başkanı Yunus Derekaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Atael, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, Bakanlık Şube Müdürü Ahmet Bişkin, il ve ilçe şube müdürleri, Hakkari Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü yetkilileri katıldı.