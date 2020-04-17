MEB Genel Müdürü Aydoğdu, Hakkari'deki yöneticilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Hakkâri Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan idarecilere “Yönetişim Yetkinlikleri” konusunda sunum yaptı. Bakanlığın uzaktan eğitimle ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdürü Aydoğdu, Hakkari'de uzaktan eğitim sürecinde yapılan çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'den ve okul müdürlerinden bilgi aldı. Daha sonra yöneticileri ile bir süre sohbet eden Genel Müdürü Aydoğdu, yapılan çalışmalardan dolayı Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'e teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.