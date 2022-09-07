MEB Teftiş Kurulu Başkanı Hakkâri'de

MEB Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır, eğitim öğretim yılında yapılan hazırlık çalışmalarını yerinde incelemek üzere Hakkari'ye geldi.

İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ü makamında ziyaret eden Çakır, akabinde kurum yöneticileri ile bir araya geldi. Bakanlık olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Çakır, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan, daha sonra Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür ile birlikte "Çevre Dostu 1000 Okul", "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projeleri çerçevesinde yapılan çalışmaları, okullardaki onarım faaliyetlerini ve uyum haftası etkinliklerini yerinde incelemek üzere bazı okulları ziyaret etti.

Hakkari Anadolu Lisesinde yürütülen onarım ve inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Çakır, okulları yeni eğitim öğretim yılına sorunsuz bir şekilde hazırlamak için gereken çalışmaların titizlikle yapıldığını ifade ederek, özverili çalışmalarından dolayı il müdürünün şahsında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından Fen Lisesi, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu, İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu, Seyit Taha İmam Hatip Ortaokulu, SPK İlk ve Ortaokulu'nda yönetici, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çakır, başarılı çalışmalarından dolayı idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

İncelemelerden sonra Başkan Çakır kentten ayrıldı.