Memleketine güzellik merkezini açtı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güzellik uzmanı Fazile Yaşar, memleketinde güzellik merkezi açarak hemşerilerine hizmet vermeye başladı.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde “Safir Güzellik Merkezi'' adlı iş yeri açan Yüksekovalı iş kadını Fazile Yaşar, ilçeye fayda sağlamak için kadın eliyle son teknolojiyle donanımlı cihazlarla hizmet vermeye başladı. Son teknoloji cihazların kullanıldığı güzellik merkezinde Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler ile uygulama yapılıyor. 4 yıllık İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü mezunu olan Fazile Yaşar, eğitimini bitirdikten sonra kendi alanında özel sektörde çalışmaya hayatına atıldı. İlerleyen dönemlerde, özel bir firmanın teklifi üzerine güzellik uzmanlığı eğitimi aldı. İki yıla yakın İstanbul ve yurtdışında gerek eğitimler, gerek pratikte olan uygulamalarla hizmet verdi. Eğitim sonrası gerekli sertifikaları aldıktan sonra Yüksekova'da güzellik merkezi açtı.

Kaliteli hizmet anlayışı ile yola çıktıklarını kaydeden Fazile Yaşar, “İşletmemizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Güzellik sektöründe başarılı olacağımıza inanıyorum. Güzellik merkezi olarak hasta müşteri anlayışı ile değil aile bireyi ve ailenin birer misafiri olarak bakıyoruz. Kalite ve sağlıklı hizmetten asla ödün vermediğimiz merkezimizde, sağlıkta kalitenin öncü isimleri ile anlaşmalı olarak hizmet vermekteyiz. Ayrıca yurt içinde anlaşmalı olduğumuz hastaneler ile gücümüze güç katmaktayız” dedi.

Güzellik uzmanı Fazile Yaşar, Doktor M. Ali Çalışkan ekibiyle beraber, lazer epilasyon, saç ekimi, botoks, dolgu, Fransız askı, Örümcek ağı, Saç prp, Saç mezoterepisi, yüz prp, leke tedevisi, akne (sivilce) tedavisi, gözenek sıkılaştırma, altın iğne uygulaması, aqua peeling uygulaması, dermaroller, dermapen işlemi, karbon peeling uygulaması ve cilt bakımlarıyla yenileme alanında uygulamalar yaptıklarını söyledi.