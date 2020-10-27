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Memur-Sen'den Macron'a tepki

Memur-Sen Hakkari Şubesi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e hakaret eden karikatürleri kamu binalarına yansıtan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki gösterdi.

Memur-Sen Hakkari Şubesi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret eden karikatürleri kamu binalarına yansıtan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.


Şube binasından yapılan açıklamayı Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şanser Kutluk okudu. Kutluk, sömürgenin merkezlerinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen hatem-ül enbiya Hazreti Muhammed Mustafa'ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını telin ettiklerini söyledi. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir aldığını ve çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikaların siyaseti belirler hale geldiğini belirten Kutluk; Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermekte olduğunu kaydetti.


Açıklama ardından grup üyeleri ''Ya Muhammed seni seviyoruz'' sloganı attı.

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