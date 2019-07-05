Memur-Sen'den sözleşmeli personel açıklaması

Memur-Sen'e bağlı Toç-Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen üyeleri, sözleşmeli personelin kadroya alınmasını isteyerek milletvekillerine mektup gönderdi.

Sözleşmeli çalışanların kadroya alınması için çalışmalarını sürdüren Memur Sen'e bağlı Toç-Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen üyeleri, kadro taleplerini düzenledikleri basın açıklamasıyla gündeme getirdi. Sendika üyeleri basın açıklamasının ardından milletvekillerine ulaştırılmak üzere hazırladıkları mektupları Hakkari PTT Şubesi aracılığıyla TBMM'ye gönderdi.

Memur-Sen binasında yapılan açıklamaya Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı Şanser Kutluk ve sendika üyeleri katıldı. Başkan Kutluk, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve sözleşmeli personeli öz - üvey evlat diye ayrıştıran yasa teklifindeki adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi noktasında seslerini duyurmak için biraya geldiklerini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik içinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin dolu olduğu yasanın kabul edildiği söyleyen Başkan Kutluk, sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede; diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almamasının hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşüreceğini belirtti. Kutluk, "Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp, çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme, bu haliyle asla doğru değildir. Yıllardır, ‘İş Güvencesi Kırmızı Çizgimiz' diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4/B'li (sözleşmeli) kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün bir de sözleşmeli personeli bu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenleme hiçbir şekilde kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından sendika üyeleri, yazdıkları mektupları PTT Hakkari Şubesinden TBMM'ye yolladı.