Merzan çiftlik yolu ulaşıma açıldı

Hakkari'de yaklaşık 3 metre karın bulunduğu ve kapalı bulunan Merzan Mahallesi çiftli yolu belediye karla mücadele ekibi tarafından ulaşıma açıldı.

Kent merkezinden 10 kilometre mesafede bulunan 2 bin 600 rakımlı kayak merkezinin alt kısımlarında bulunan ve mahalle sakinlerini çiftçilikle uğraştığı Merzan Mahallesi Mezra mevkiindeki yol belediye karla mücadele ekibinin başarılı çalışması sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Yüksek rakımda bulunduğu için kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği Merzan çiftlik yolu iki günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Yukarı Merzan Mahallesi Armutlar semti yukarısı Mezra mevkiinde çiftçilikle uğraştıklarını söyleyen çiftlik sahibi Hekim Çiftçi, mağduriyetlerini gideren belediye ekiplerine teşekkür etti. Çiftçi, ”Mahallerde hayvan beslenmek yasaklandığı için mahalle dışında çiftlik kurarak büyükbaş hayvan yetiştirmeye başladık. Çiftliğimiz yüksek rakımda olduğu için kış aylarında ulaşımı zor oluyor. Bir süreden beridir kapalı olan yolumuz belediye karla mücadele ekibinin özverili çalışması sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Biz burada çitçilikle uğraşıyoruz. Yolumuz toprak olduğu için araçlar çiftliğe gelmiyor. Yol açıldı ama araçlar gelmiyor. Belediye yetkililerinden isteğimiz yolumuza stabilize malzemesi çekmesi ve araçların gelmesini sağlamaktır. Geçen yıl belediye yolun stabilize edileceğini söyledi ancak yol yapılmadı. Valimizden ricamız havaların düzelmesiyle birlikte çiftlik yolumuzun onarımdan geçirilmesidir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi üretim üretim bizde üretim yapıyoruz. Yılar sonra arsalarımıza çiftlik kurmaya başladık ve üretim başladık” dedi.