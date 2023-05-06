Meslek lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor

Hakkari'nin Şemdinli Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde el sanatlarında eğitim alan öğrenci ve usta eğreticiler, özel rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezinde bulunan öğrencilerle bir araya geldi.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde el sanatlarında eğitim alan öğrenciler, 'Mesleki lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor' projesi çerçevesinde özel rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezinde eğitim-öğretin gören öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi. El sanatları alanında eğitim alan öğrenciler, yaptıkları oyuncakları engelli çocuklara hediye etti.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Suzan Kayhan Töre, “Bugün 'Mesleki lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor' projesi çerçevesinde özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldik. Mesleki lisede eğitim alan usta öğreticilerimizin ve öğrencilerin özel eğitimde bulunan özel eğitim öğrencileri için yaptıkları oyuncakları hediye ettik. Çocuklar çok sevindi bizde böyle bir çalışmanın içinde olmaktan dolayı çok mutlu olduk” dedi.

Özel Rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezi müdürü Nail Öz'de öğrencileri adına Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hocalarına ve öğrencilerine kendilerini ziyaret ettiklerinden dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.