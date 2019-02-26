Metin Külünk: “PKK da, DEAŞ da, FETÖ de emperyalistlerin emrindedir”

HAKKARİ (İHA) – AK Parti Eski Milletvekili Metin Külünk, Hakkari'de konferans verdi. Külünk, “PKK da, DEAŞ da, FETÖ de emperyalistlerin emrindedir. Ortadoğu'da haritaları değiştirmek için emperyalistin taşeronu ve piyonu olan örgütlerdir” dedi.

Hakkari Belediyesi ve Önder İmam Hatipler Derneği Hakkari İl Başkanlığının davetlisi olarak Hakkari'ye gelen AK Parti 24-25-26. dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “28 Şubat'tan Günümüze Türkiye” konulu bir konferans verdi. Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen konferansa Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir, 15 Temmuz Dik Duruş Destanı Derneği Başkanı Engin Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Metin Külünk, Hakkari'deki yolların durumunu bildiğini belirterek, “İnsanın insanca yaşayabilme noktasında ne kadar büyük eksikliklere mahkum edilmek istendiğini bizzat yaşayarak görmüştüm. Hakkari'nin buna mahkum edilmesi, Hakkari'nin su probleminin olması, yaşanabilir bir şehir olmaktan çok uzağa düşürülmüş ideolojik ve millete muhalif bir anlayış tarafından yönetilerek çaresizliğe mecburiyet haline getirdiği bir zaman diliminde Cumhurbaşkanımız buraya Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim'i kayyum olarak atadı ve Hakkari'nin ne kadar değiştiğini görüyorsunuz” dedi.

“Vergilerinizi yurt dışındaki hesaplara yatırdılar”

Hakkari'deki vatandaşların verdiği vergilerin nereye aktarıldığı konusunda da konuşan Külünk, “Hakkari'de sizin verdiğiniz vergileri Kandil'deki terör odaklarının bu topraklarda Türkleri ile Kürtleri birbirinden ayırarak bu coğrafyayı emperyalizme mahkum etmek isteyen emperyalistlerin İsviçre'deki, yurt dışındaki banklarının hesaplarına transfer ettiler. Sizin verdiğiniz çöp, emlak vergilerini size bir çöp kamyonu, itfaiye aracı, çocuklarınızın oynayabileceği bir park olarak size hizmete dönüştürmesi gerekirken bunları yapmadılar. Genel bütçeden her yıl devlet belediyelere para gönderiyor. Bu şehrin insanının problemi olmasın diye gönderildi. Bu paralar yıllarca size baskı ve zulüm olarak gönderildi. Yıllarca sizin vergilerinizle alınan iş makineleri; bu ülkenin birliğine dirliğine, bu ülkenin huzuruna, demokrasisine saldırı aracı haline dönüştürüldü” diye konuştu.

“Epcim seçilirse 5 yıl sonra Hakkari'yi tanımayacaksınız”

Külünk, 31 Mart seçimlerinde Cüneyt Epcim'in seçilmesi halinde Hakkari'de çok şeylerin değişeceğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bakın Vali Yardımcımız Cüneyt Epcim belediyeye kayyum olarak atandı ve 2 yılda nelerin değiştiğini gördünüz. Bakın henüz yolun başındayız. 30-40 sene önce su problemi çözülmeliydi, ama ne yazık ki çözülmemiş. Işıklandırma, aydınlatılma, parklar, çocuk oyun merkezi, asfaltlı yollar ve birçok hizmetler iki yılda burada yapıldı. Bakın daha yolun başındayız ve siz daha iyilerine layıksınız kardeşlerim. 31 Mart seçimlerde Cüneyt Başkanımızı seçtiğinizde, altına yazılı imzamı atarım siz bundan sonra Hakkari'yi tanıyamayacaksınız. Burada sosyal tesisler, sineme, tiyatro salonları, işsizlik sorununun çözülmesi ve Hakkari'de çok şey değişecek. Bakın Cüneyt Epcim seçilirse 5 yılda Hakkari'ye tanıyamayacaksınız.”

“PKK, DEAŞ ve FETÖ emperyalistlerin emrinde”

PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün emperyalistlerin emrinde, taşeronu ve piyonu olduğunu söyleyen Külünk, “Bakın son kaleyi düşürdüklerinde bütün insanlığı düşürecekler. Şunu unutmayın; PKK'da, DEAŞ'da, FETÖ'de emperyalistlerin emrindedir. Ortadoğu'da haritaları değiştirmek için emperyalistin taşeronu ve piyonu olan örgütlerdir. Hatta Kürtlerin, Arapların, Müslümanların hukuku ile hiçbir bağlantıları yoktur” ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Epcim ise vatandaşların sorularını cevaplandırarak Hakkari'nin daha da gelişmesi için yeni projelerinin olduğunu söyledi.

Soru-öneri bölümünde ise vatandaşlar; sorun ve sıkıntılarını ve isteklerini dile getirdi.