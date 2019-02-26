Metin Külünk'ten “İstanbul” şiiri

AK Parti İstanbul Eski Milletvekili Metin Külünk, Hakkari'de düzenlenen ‘Okullar Arası Şiir Yarışması'nda kendi yazdığı “İstanbul” isimli şiirini okuyunca duygusal anlar yaşandı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezine ait spor salonunda düzenlenen ‘Okular Arası Şiir Okuma Yarışması'na AK Parti 24-25-26. dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman ve partililer de katıldı. Burada bir konuşma yapan Metin Külünk, 23 yıl önce şehit olan güvenlik korucusunun kızı tarafından babası Yusuf Adıyaman adına açtığı kütüphaneyi gezmek için geldiklerini söyledi. Külünk, “Şehit kızımızın daveti üzerine buraya geldik. Okullar Arası Şiir Yarışmasının da yapıldığını öğrenince size uğradık. Biz şiiri duyunca dayanamayız. Çünkü şiir hayattır. Şiir kalptir. Şiir, insanın ruhuyla muhabbetidir. Şiir söylenmeyenlerin söylenebilmesinin adresidir. Kimi zaman tonlarca kitap okursunuz, ama okuduğunuz yüzlerce kitabın içerisindeki hiçbir cümle Nazım Hikmet'in, Necip Fazıl'ın, Sezai Karakoç'un, Cemal Süreyya'nın, İsmet Özel'in, Mehmet Akif'in şiirlerindeki iki dizedeki anlamı vermez. Çünkü şiir aslında insanın kendisidir. Bakmayın insanın şiirden uzaklaştığına, her insan başını yastığa koyduğunda yapayalnız kaldığında kendi şiiriyle buluşur. Bu nedenle şiir yarışmasını duyunca 12 yıl önce yazdığım şiirimi sizlere okumak istedim. Şiirimin adı ‘İstanbul'dur. Çünkü İstanbul bir sevda. İstanbul deli yürek. İstanbul ruhumun özgürleştiği şehir. Bunun için İstanbul'a yerleşirseniz şiirsiz yaşayamazsınız” dedi

Fon müziği eşliğinde 12 yıl evvel kaleme aldığı “İstanbul” isimli şiirini okuyan Külünk, muhteşem sesi ve yorumuyla dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Gençlik merkezinde faaliyet gösteren derslikleri de gezen Metin Külünk, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından kentten ayrıldı.