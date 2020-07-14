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MHP Şemdinli İlçe Başkanı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari-Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren görevinden istifa etti.


İstifasının ardından bir açıklama yapan Erhan Eren, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız Sami Yalçın Bey'in olurlarıyla 21 Eylül 2018 tarihinden bu yana yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Şemdinli İlçe Başkanlığı görevimden güvenlik korucusu olduğumdan dolayı istifamı verdim. İstifamı kabul eden Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının takdirleriyle görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Tüm kamuoyuna saygılarımla duyurulur” dedi.

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