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MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Işık'dan Şemdinli'ye maske desteği

MHP’li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık tarafından Hakkari’nin Şemdinli ilçesine 5 bin maske gönderildi.

MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık tarafından Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 5 bin maske gönderildi.


Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, korono virüs tedbirleri kapsamında Şemdinli'deki vatandaşlara dağıtılmak üzere 5 bin adet maske gönderdi. Maskeleri alan Milliyetçi Hareket Partisi Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren ve yönetimi, kurumlara ve vatandaşlar dağıttı. Milliyetçi Hareket Partisi Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren, “MHP'li Kütahya Belediye Başkanımız Alim Işık'a ilçemize göndermiş olduğu koruyucu maskeler için teşekkür ederiz. MHP mensupları olarak halka hizmet Hakk'a hizmet çizgisinden ayrılmadık. Bu yolda çalışmalarımız devam edecektir. Maske desteğinde bulunan Başkanımız Alim Işık Beye Şemdinli halkı adına teşekkür ederim” dedi.

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