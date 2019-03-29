MHP'li Özbek'ten başaralı öğrencilere tablet

Kültürel ve sosyal faaliyetler yürüten MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek'in eğitime olan desteği ise devam ediyor. Başkan Özbek, Hakkari il merkezi ve ilçelerindeki değişik okullarda eğitimlerini sürdüren başarılı öğrencileri okullarında ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün de eşlik ettiği Özbek, öğrencilere tablet bilgisayar dağıttı.

Çukurca ilçesini de ziyaret eden Başkan Özbek, Kaymakam Temel Ayca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve öğretmenlerle de bir araya gelerek, buradaki başarılı öğrencilere tablet hediye etti.

Başarılı öğrencileri sevindiren Başkan Özbek'e bu örnek davranışından dolayı teşekkür eden Kaymakam Ayca, dağıtılan tablet bilgisayarların diğer öğrencilerinde daha başarılı olmalarına vesile olacağını söyledi.

Tablet bilgisayar almanın heyecanını yaşayan öğrenciler ise, bu güzel jestten dolayı MHP'li Başkan Fatih Özbek'e teşekkür ettiler.

Başkan Özbek de, il merkezi ve ilçelerde başarılı 100 öğrenciye 100 bilgisayar tablet dağıttıklarını ifade etti.