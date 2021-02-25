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MHP'li Özbek'ten pandemi teşekkürü

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, korona virüs tedbirlerini elden bırakmayan Hakkari Valiliğine teşekkür etti.


Hakkari Valiliğinin pandemi sürecini çok iyi yönettiğini ifade eden Başkan Özbek, “Pandemi sürecinde sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri büyük bir özveri ile çalıştı. Tabi ki emekleri inkar edilemez. Hakkari'nin Türkiye genelindeki pandemi sürecinde 81 il arasında koronayı yenerek birinci sıraya yükselmesi bizleri sevindirmiştir. Özverili bir çalışma örneği gösteren Hakkari Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, hastane yönetimi ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına Hakkari halkı adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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