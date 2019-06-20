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Mikro Kredi Diyarbakır Bölge Müdürü Taş'tan Vali Akbıyık'a ziyaret

Diyarbakır Mikro Kredi Bölge Müdürü Fatih Mehmet Taş ve beraberindekiler, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Diyarbakır Mikro Kredi Bölge Müdürü Fatih Mehmet Taş ve beraberindekiler, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Bölge Müdürü Taş'tan Hakkari'de yapılan ve yapılması planlanan hizmetler ve yardımlarla ilgili bilgi aldı.


Ziyarette Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Ticaret Müdürü Salih Çiftçi, Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt ve Saha Sorumlusu Burcu Orakçı da hazır bulundu.

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