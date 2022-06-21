Milli eğitim camiasından doğa yürüyüşü

MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen "Yönetici Geliştirme Programı" çerçevesinde Hakkari'de yürüyüş gerçekleştirildi.

MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen "Yönetici Geliştirme Programı" çerçevesinde, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve İl Müdürü Bilal Gür'ün katılımıyla kurum ve okul müdürlerine yönelik Otluca köyünde doğa yürüyüşü ve piknik programı organize edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve çok sayıda yöneticinin katılım gösterdiği doğa yürüyüşünün sonunda piknik yapan eğitim camiası istişarede bulundu.

Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, doğa yürüyüşünde eğitim camiasındaki yönetici ve öğretmenlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bir eğitim yılını daha başarıyla bitirdik. Çocuklarımızın, ülkesine faydalı ve iyi birer insan olarak yetiştirilmelerinde, en büyük katkıyı şüphesiz eğitimcilerimiz veriyor. Kendilerini öğrencilerine adayan, onları her yönden hayata hazır bir şekilde yetiştiren eğitim camiamıza teşekkür ederim" dedi.

İl Müdürü Bilal Gür ise "Yönetici Geliştirme Programı" bünyesinde bir organizasyon yaptıklarını belirterek, “Yönetici ve öğretmenlerimizin ahlaki değerleri ve bilimsel temelleri esas alan bir yaklaşımla yeni nesillerin yetişmelerine olan gayretleri, geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor. Maarif davamız adına gösterdikleri bu ulvi gayretlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 1 Temmuz'da başlayacak yaz dönemi tatilinde, tüm öğretmenlerimize de aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.