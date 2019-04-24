Milli Eğitim'den yıl sonu bilim şenliği

Öğrencileri araştırmaya teşvik etmek, günlük hayatta ilişkisini kavratabilmek amacıyla artık gelenekselleşmiş olan üçüncü TÜBİTAK Bilim Şenliği Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki Kapalı Spor Salonunda düzenlendi. TÜBİTAK Bilim Fuarı'na Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Vali İdris Akbıyık'ın kurdelesini kestiği fuarın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmen ve öğrencilerin büyük gayretler ile 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca yapmış olduğu sayısız çalışmanın da sergileneceği yılsonu şenliğine katılan herkese teşekkür etti. 2018-2019 eğitim öğretim yılında TÜBİTAK 4006 kapsamında il genelinde kabul edilen ve desteklenen 250 projeden 120'nin il merkezindeki projeler olduğuna dikkat çeken Gür, bu projelerden 35'ini etkinlik kapsamında sergilendiğini söyledi. Gür sözlerine şu şekilde devam etti: “Öğrencilerin hayal güçleri ve bilgileriyle şekillendirdikleri projelerin öğretmenlerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Sevgili öğrenciler, biliniz ki, yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. ‘Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek Projemizin' de 3. yılındayız. 2018-2019 eğitim öğretim yılında sağlıklı gelecek sporla gelecek kapsamında il genelinde mevcut 70 bin öğrencimizin 50 binine ulaştık. Bugün burada sağlıklı gelecek sporla gelecek projemizin 11 dalında kazananların ödüllerini de takdim edeceğiz. Proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlara ve öğrencilere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, bir toplumun ve ülkenin gelişmesi hiç şüphesiz ilimle, fenle ve üretilen teknolojiyle mümkün olabileceğini söyledi. Vali Akbıyık,” Hakkari ilimizde de TÜBİTAK'ın destekleriyle açılan bu bilim şenliğinde görülüyor ki ilime, teknolojiye ve fene olan ilgi hakikaten çok yüksekte. Hayatımızı kolaylaştırmak, daha çok üretmek, yeteneklerimizi ve hayal gücümüzü ortaya çıkarmak için bu tür projeler çok önemlidir. Burada bilimsel çalışmanın yöntem ve tekniklerinin ilk öğrenildiği yerler oluyor. Çocuklarımız bilimle ve teknolojiyle tanışıyorlar. Hayal güçlerini, hayatta görmüş olduklarını projeliyorlar ve gelecekte inovasyon, teknoloji üretme yolunda önemli bir tecrübe ediniyorlar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler birbirinden ilginç projelerini Vali İdris Akbıyık ve beraberindeki kurum müdürlerine tanıttılar.