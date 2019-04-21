İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Minibüs takla attı: 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 2 kardeş ağır yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 2 kardeş ağır yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beşbulak köyü yakınlarında meydana geldi. Şemdinli istikametinden Yüksekova'ya gelen 34 GB 9573 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki su kanalının içinde ters dönerek durabilen minibüsteki Kamil ve Ahmet Şen isimli kardeşler, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan kardeşlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.