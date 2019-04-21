Minibüs takla attı: 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 2 kardeş ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beşbulak köyü yakınlarında meydana geldi. Şemdinli istikametinden Yüksekova'ya gelen 34 GB 9573 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki su kanalının içinde ters dönerek durabilen minibüsteki Kamil ve Ahmet Şen isimli kardeşler, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan kardeşlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.