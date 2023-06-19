Minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Hakkari'de minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Geçimli mevkisinde meydana geldi. Hakkari yönüne gelen N.T. idaresindeki minibüs ile Çukurca yönüne doğru giden Mehduh Ölmez (46) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanım etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ölmez, olay yerine gelen ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ölmez, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.