İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik Ezgi destek bekliyor

Hakkari’de doğuştan epilepsi ve milyonda bir görülen alström sendromu hastalığı olan 3 yaşındaki Ezgi Akdoğan’ın tedavisi için ailesi yardım bekliyor.

Hakkari'de doğuştan epilepsi ve milyonda bir görülen alström sendromu hastalığı olan 3 yaşındaki Ezgi Akdoğan'ın tedavisi için ailesi yardım bekliyor.


Gazi Mahallesi Durgunlar semtinde yaşayan Vahit ve Heybet Akdoğan çiftinin üç çocuğundan biri olan epilepsi ve milyonda bir görülen alström sendromlu minik Ezgi'nin ailesi, kızlarının iyi bir hastanede tedavi görmesi için yetkililerden destek bekliyor. Kızının hem sara hastası hem de alström sendromu olduğunu belirten baba Vahit Akdoğan, çocuğunun daha iyi bir hastanede tedavi görmesi için destek beklediğini söyledi. Akdoğan, “Kızım hareket edemiyor. Ne yürüyor, ne de konuşabiliyor. Sürekli yemeğini ve suyunu annesi veriyor. Kızımın özellikle sağ tarafı sol tarafına göre tutmuyor. Kızımın tam teşekkülü bir hastanede tedavi görmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan destek bekliyoruz” dedi.


Anne Heybet Akdoğan ise çocukları arasında en çok Ezgi ile ilgilendiğini ifade ederek, bu hayatta tek arzusunun Ezgi'nin sağlığına kavuşması olduğunu söyledi. Anne Akdoğan, ''Hiçbir şeye tepkisi yok. Sadece sırt üstü uzattığım zaman hareket edebiliyor. Yemek verdiğimde zor yutabiliyor. Banyosunu yapıyorum. İmkanımız kısıtlı olduğu için ancak Van'a götürebiliyoruz. Ben çocuğumu Ankara'ya tedavi etmek için götürmek istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.