Minikler Hakkari'yi Van'da temsil edecek

HAKKARİ (İHA) – Van'da yapılacak olan halk oyunları grup yarışmalarına katılacak olan Hakkari Belediyesi Spor Kulübü hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık bir ay önce Hakkari'de yapılan ve 10 spor kulübünün katıldığı il birinciliği yarışmalarında minikler dalında Hakkari il birincisi olan Hakkari Belediyesi Spor Kulübü halk oyunları ekibi, 4-5 Mayıs tarihlerinde Van'da yapılacak olan grup yarışmalarına hazırlanıyor. Eğitmenler Hayrettin Duman, Şehmuz Uçar ve Nuri Kanat himayesinde Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşler Müdürlüğü grup yarışmaları için hazırlıklarını sürdüren minikler Hakkari'yi en iyi şekilde temsil etmek ve dereceye girebilmek için büyük gayret sarf ediyor.