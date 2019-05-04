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Miniklerden hayvan rehabilitasyon merkezine ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de okul öncesi öğrencileri, belediye bünyesindeki sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ettiler.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de okul öncesi öğrencileri, belediye bünyesindeki sokak hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ettiler.


Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi, öğrencilerin ziyaretçi akınına uğruyor. Kentteki Şehit Selahattin İlköğretim Okulunda eğitim gören okul öncesi öğrencileri, merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldılar. Hayvanlara karşı olan sevgi ve şefkat duygularının geliştirilmesi amacıyla yapılan ziyarette; Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Tekniker Fatih Çiftçi, minik öğrencilere merkezi gezdirerek klinikte bulunan malzemeler ve burada yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.


Hayvan çeşitleri, onların barınma alanları, hayvanlara karşı davranış biçimleri ve hayvanlarla nasıl iletişim kurulabileceği konularında bilgi sahibi olan öğrenciler, okul ve merkez yetkililerine teşekkür ettiler.

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