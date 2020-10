Miniklere uygulamalı hijyen eğitimi

Şehit Selahattin İlkokulunda düzenlenen eğitime Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ve MEM Okul Sağlığı Koordinatörü Vildan Kurt da katıldı. Eğitimler hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, uzmanlar tarafından verilen eğitimlerin Türkiye genelinde 19 pilot ilde ve 2 bin 199 okulda düzenlendiğini söyledi. Bugün devletin bütün kademelerinin çocukların sağlığı açısından önlem aldığını ifade eden Gür, “Bu hafta yüz yüze eğitim uygulamamızın ikinci haftası. Bu hafta yine çocuklarımız haftada 2 gün olmak üzere okula geliyorlar. Şu an için eğitim öğretime bu şekilde devam edecekler. Tabi takdir edersiniz ki ana sınıfları ve 1. sınıflarda uzaktan eğitim çok mümkün değil. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki devletin bütün kademeleri çocuklarımızın sağlığı açısından her türlü önlemi alıyor. Okullarımızda dezenfektan, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde her türlü düzenleme yapılıyor. Verilen eğitimin önemli yönü koronayla mücadele, bulaşma ve korunma yollarını çocuklarımıza, öğretmenlerimize anlatılmasıdır. İlimizde 57 okul bu manada pilot okul seçildi. Öğrencilerimiz korona virüsünün bulaşma yollarını, nasıl korunacakları konusunda sağlık profesyonellerinden bilgi aldılar. Emek veren tüm kademelere, tüm kurumlara çok çok teşekkür ediyorum. Bizler üzerimize düşen vazifeyi büyük bir hassasiyet içerisinde yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızın bizlere emanet olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Elimizden geldiği kadar onları en büyük değerlerimiz olarak koruyacağız” dedi.