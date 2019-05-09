İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mısır tezgahları, işsizlerin geçim kaynağı oldu

Hakkari’de Ramazan gecelerinde en çok tüketilen gıdaların başında gelen mısır, işsizlerin de geçim kaynağı oldu.

Hakkari'de Ramazan gecelerinde en çok tüketilen gıdaların başında gelen mısır, işsizlerin de geçim kaynağı oldu.


Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kentin en işlek caddeleri üzerinde kurulan 20 ayrı tezgâhta, mangalda ve bardakta sütlü mısır satışı yapılıyor. Bulvar Caddesi üzerinde mangalda mısır pişiren evli ve 2 çocuk babası Emanet Kaya, geçimini mısır satarak sağladığını belirtti. Kaya, “İşsizim ve 7 nüfusa bakıyorum. İki çocuğum da eğitimini sürdürüyor. İş bulamadığım için mısır satarak ailemin geçimini sağlıyorum. Benim gibi işsiz olan birçok kişi seyyar tezgahlarda mısır satarak geçimini sağlıyor. Ramazan ayı bize bolluk ve bereket getirdi. Ramazan gecelerinde en çok tüketilen gıdaların başında mısır yer alıyor. Tüm cadde başlarında mısır tezgahlarını görmek mümkündür. 1 adet mısırı 5 liradan satıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki işlerimiz iyi gidiyor” dedi.


Hakkari dağlarının yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk dilinde "Işkın" veya "yayla muzu" olarak nitelendirilen uçkun da tezgahlarda en çok satılan gıdaların arasında yerini aldı. Kentin değişik noktalarında seyyar tezgahlarda satılan uçkun, işsizlerin yüzünü güldürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.