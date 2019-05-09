Mısır tezgahları, işsizlerin geçim kaynağı oldu

Hakkari'de Ramazan gecelerinde en çok tüketilen gıdaların başında gelen mısır, işsizlerin de geçim kaynağı oldu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kentin en işlek caddeleri üzerinde kurulan 20 ayrı tezgâhta, mangalda ve bardakta sütlü mısır satışı yapılıyor. Bulvar Caddesi üzerinde mangalda mısır pişiren evli ve 2 çocuk babası Emanet Kaya, geçimini mısır satarak sağladığını belirtti. Kaya, “İşsizim ve 7 nüfusa bakıyorum. İki çocuğum da eğitimini sürdürüyor. İş bulamadığım için mısır satarak ailemin geçimini sağlıyorum. Benim gibi işsiz olan birçok kişi seyyar tezgahlarda mısır satarak geçimini sağlıyor. Ramazan ayı bize bolluk ve bereket getirdi. Ramazan gecelerinde en çok tüketilen gıdaların başında mısır yer alıyor. Tüm cadde başlarında mısır tezgahlarını görmek mümkündür. 1 adet mısırı 5 liradan satıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki işlerimiz iyi gidiyor” dedi.

Hakkari dağlarının yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk dilinde "Işkın" veya "yayla muzu" olarak nitelendirilen uçkun da tezgahlarda en çok satılan gıdaların arasında yerini aldı. Kentin değişik noktalarında seyyar tezgahlarda satılan uçkun, işsizlerin yüzünü güldürdü.