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Müdür Aydın: “Kansızlara gereken cevabı vereceğiz”

Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Derecik ilçesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen işçilerin ailelerini ziyaret ederek, “Kansızlara gereken cevabı vereceğiz” dedi.


Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Derecik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonrası şehit düşen 3 işçinin Hakkari Devlet Hastanesi önünde bekleyen ailelerine destek ziyaretinde bulundu. Hastane morgu önünde bekleyen şehit yakınlarına başsağlığı dileyen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, “Sivil, işçi ve köylü demeden masum insanları katleden kansızlara gereken cevabı vereceğiz” dedi.


Bir şehit yakını ise kardeşinin bölgede çok çalıştığını belirterek, “Şehitlik mertebesini hak etti. Terör örgütüne lanet olsun, onları Allah'a havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Otopsi işleminin ardından şehitlerin ikisi Yüksekova ilçesine, diğeri ise Van'ın Edremit ilçesine gönderildi.

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