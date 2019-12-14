İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Aydın'dan hastane personeline teşekkür

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, trafik kazasında yaralanan polis memurlarına zamanında müdahale eden hastane personellerine teşekkür etti.


Hakkari'nin Merzan Mahallesi Sanayi Yolunda 11 Aralıkta özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 3 polis memuru yaralandı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 11 Aralık'ta yaşanan trafik kazasında yaralanan polis memurlarına müdahale eden Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Hakan Tezer'e ve hastane personeline teşekkür ziyaretinde bulunarak değişik hediyeler takdim etti.


Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören polis memurlarını sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.