Müdür Aydın'dan hastane personeline teşekkür

Hakkari'nin Merzan Mahallesi Sanayi Yolunda 11 Aralıkta özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 3 polis memuru yaralandı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 11 Aralık'ta yaşanan trafik kazasında yaralanan polis memurlarına müdahale eden Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Hakan Tezer'e ve hastane personeline teşekkür ziyaretinde bulunarak değişik hediyeler takdim etti.

Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören polis memurlarını sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.