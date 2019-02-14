İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Canlı'dan köy okullarına ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, beraberindekilerle Keçili Köyü İlkokulu, Bağdaş Köyü İlk ve Ortaokulu, Bağdaş Köyü Gedikli ve Ericik Mezraları İlkokulları ile Dilektaşı Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Canlı, daha sonra öğretmenlerle 2. dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında toplantı yaptı.


Okul idaresinden okullardaki fiziki durum ve devamlılık oranı hakkında bilgi alan Servet Canlı, öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.