İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Müdür Canlı'dan Müdür Baş'a ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Türk Polis Teşkilatın 174.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Türk Polis Teşkilatın 174. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Emniyet Müdürü Haluk Baş'ı makamında ziyaret etti.


Makamda bir süre sohbet ederek Müdür Baş ve tüm polislerin günlerini kutlayan Müdür Canlı, “Ülkemizin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için her zaman üstün gayret ve büyük fedakârlıkla çalışan emniyet teşkilatımızın 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, görevi uğruna kahramanca mücadele ederken şehitlik mertebesine yükselen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.


Müdür Baş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Müdür Canlı ve beraberindekilere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.