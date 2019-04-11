Müdür Canlı'dan Müdür Baş'a ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Türk Polis Teşkilatın 174. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Emniyet Müdürü Haluk Baş'ı makamında ziyaret etti.

Makamda bir süre sohbet ederek Müdür Baş ve tüm polislerin günlerini kutlayan Müdür Canlı, “Ülkemizin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için her zaman üstün gayret ve büyük fedakârlıkla çalışan emniyet teşkilatımızın 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, görevi uğruna kahramanca mücadele ederken şehitlik mertebesine yükselen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Müdür Baş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Müdür Canlı ve beraberindekilere teşekkür etti.