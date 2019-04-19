Müdür Canlı'dan okul ziyareti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Esenyurt İlkokulunu ziyaret etti.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Esenyurt İlkokulunu ziyaret etti.
İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan Esenyurt İlkokulunu beraberindeki şube müdürleriyle ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, sınıfları gezerek öğrencilerle ders dinleyip sohbet etti.
Öğretmenlerle toplantı da yapan Canlı, idarecilerden okulun fiziki ve sosyal durumu hakkında bilgi aldı.