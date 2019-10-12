Müdür Güldal “Altın çocuğa” altın hediye etti

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Rus ve İtalyan rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Gizem Nur Tatlı'ya altınla ödüllendirdi.

IFMA-Uluslararası Muaythai Federasyonu tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası Çocuklar Gençler Dünya 32 kiloda yarışan Gizem Nur Tatlı, yıldız bayanlar grubunda sırasıyla Belarus, Rusya ve İtalya'yı yenerek dünya şampiyonu oldu. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, dünya şampiyonu Gizem Nur Tatlı ve antrenörü Ünal Aşık'ı makamında kabul ederek bir süre sohbet etti. Müdür Güldal, şampiyon Tatlı'ya altın vererek tebrik etti. Müdür Güldal, Hakkari adının dünyada duyurmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, katkılarından dolayı valilik, milli eğitim, okul yönetimi ve kendisini yetiştiren antrenörü Ünal Aşık'a teşekkür etti.