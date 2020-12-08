Müdür Gür: "Hiçbir öğrencimiz eğitiminden uzak kalmayacak"

Köy köy gezip yeni nesillerin yetişmesi için fedakârca çalışan öğretmenlerin pandeminin oluşturduğu olumsuzluklarla da mücadele ettiğini ifade eden Müdür Gür, Çimenli İlk ve Ortaokulu öğretmenlerinin de öğrencileri için seferber olduklarını belirtti. Gür, “Aralık ayındaki ders konuları tarafımızdan özet haline getirildi, sorular hazırlandı, EBA'ya giremeyen öğrenciler için kitaplar temin edildi, her öğrenciye okumak için romanlar dağıtıldı ve öğrencilerin eksiklikleri temin edildi. Okulumuz bir köy okulu ve öğrencilerin hepsi de çevre köylerden geliyor. İnternet erişimi bazen sorun. Amacımız her öğrencinin eşit şekilde eğitime erişmesi. Bazı materyaller hazırlayıp onlara teslim ettik. Velilerimizin gözetiminde evde sınav gerçekleştirip deneme sınavı yaptırıyoruz. Bu durumdan hem öğrencilerimiz hem de aileler çok memnun. Hiçbir öğrencimiz eğitimden eksik kalmasın diye çabalıyoruz. Okulumuza 16 farklı köyden öğrenci geliyor ve bu köylerin 4'ünde internet alt yapısı yok. Böyle olunca da yönetici ve öğretmenlerimiz oturup, ‘Bu öğrencilere nasıl ulaşabiliriz' diye dert edinmişler. Tüm öğretmenlerimiz tereddüt etmeden, EBA üzerinden dijital eğitim içeriklerine ulaşamayan öğrenciler için oluşturulan ders materyallerini, okuma kitaplarını ve müdürlüğümüzce hazırlanmış örnek soruları köy köy gidip öğrencilerimize ulaştırmışlar ve düzenli olarak da takibini yapıyorlar. Ayrıca, sosyal mesafe kuralından dolayı evlere giremeyen öğretmenlerimiz, velilerinin gözetiminde evde sınav gerçekleştirip deneme sınavı yaptırıyor ve aileleri de gözetmen yaparak değerlendirme yapıyorlar. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi bu zor dönemde yalnız bırakmamaya çalışıyor ve düzenli şekilde öğrencileriyle iletişim halinde olup günlük ödev veriyorlar. Bu okulumuz gibi öğrencileri için çırpınan nice okullarımız var. Öğrencilerimizin başarısı bizim mutluluğumuz olacak. Başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizi bilgi ve ilim nefeslerinden mahrum bırakmayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.