Müdür Gür'den 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mesajı

Müdür Gür mesajında, “Hayallerimizi gerçekleştireceğimiz, başarılı çalışmalarımızı hep birlikte taçlandıracağımız ve yeni hedeflere ulaşacağımız, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının yönetici ve öğretmenlerimize, saygıdeğer velilerimize ve kıymetli öğrencilerimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi,

Müdür Gür mesajının devamında, "Değerli yönetici ve öğretmenler; yılmadan, büyük bir tutkuyla öğrencilerimizin her gün daha da ilerlemeleri, gelişmeleri ve hedeflerine ulaşmaları için çaba sarf ederek, hep birlikte daha iyi bir eğitim sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Sizlere yürekten inanıyor, güveniyor ve başarılar diliyorum. Sevgili öğrencilerim; varlığınız bizim en büyük gücümüzdür. İnsanı sevmeyi, barışı, kardeşliği önemsemeyi, hoşgörüye dayanan bireyler olarak yetişmelisiniz. Biliyorum ki başarılarla dolu kaliteli bir hayatı fazlası ile hak ediyorsunuz. Bunu gerçekleştirecek her türlü bilgi birikimine ve yeteneğe sahipsiniz. Kendinize tüm yüreğinizle inanın ve güvenin. Bizler her zaman sizlerin yanında olacağız ve her alanda sizleri destekleyeceğiz. Pırıl pırıl bir gelecek sizleri bekliyor. Sizlere güveniyor ve sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Kıymetli veliler; bizler yavrularımız için okullarımızla sürekli diyalog ve işbirliği içerisinde olmanızı çok önemsiyoruz. Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve veli arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerimizin ve bizlerin başarısını arttıracaktır. Eğitimin en önemli parçalarından birinin sizler olduğunuzu unutmayınız. Çocuklarımızı sadece maddi yönden değil, manevi yönden destekleyerek her zaman onların yanında olduğunuzu hissettirmelisiniz. Bu duygu ve düşüncelerle 2019-2020 eğitim-öğretim yılında hep birlikte büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyor, elde edeceğimiz bu başarıların kahramanları olan siz değerli yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, yeni eğitim öğretim yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.