Müdür Gür'den karne mesajı

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, ilde tüm eğitim paydaşların özverili çalışmalarıyla 2018/2019 eğitim-öğretim yılının 1. dönemini tamamlamış bulunduklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için gösterdiğiniz emeğiniz ve çabanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel mesleğin neferleri olarak sizler de yoğun geçen bir dönemin ardından dinlenmeyi hak ettiniz. Hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde geçireceğiniz bir yarıyıl tatili diler, ikinci dönemde 2023 eğitim vizyonu ruhuyla görüşmek dileğiyle” dedi.

Öğrenciler ile öğretmenlere nasihatlerde bulunan Gür, “Sevgili öğrenciler, 2018/2019 eğitim-öğretim yılı 1. kanaat dönemi boyunca göstermiş olduğunuz gayret ve başarıların karşılığı olan karne heyecanınıza yürekten katılıyorum. Sizlerin başarısı, milletimizin, ailelerinizin ve öğretmenlerinizin gurur ve mutluluk vesilesidir. Sizleri, değerli öğretmenlerinizin rehberliğinde, güvenilir, öğrenmeye açık, düşünen, okuyan, araştıran, teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanan, planlı ve düzenli çalışan, dirayetli, uyumlu, üreten; ailesine, ülkesine, ve insanlığa karşı sorumluluklarının bilincinde; milli, manevi, insani değerleri tam anlamıyla sahiplenmiş görmek bizleri gururlandırmaktadır. Bir dönem boyunca çok çalışarak yoruldunuz, tatili hak ettiniz. Bizlerin bütün çabası sizlerin iyi bir eğitim alarak donanımlı, sağlıklı, değerlerine sahip çıkan, öz güvenini kazanmış bireyler olarak yetişmenizi sağlamak içindir. Öğretmenleriniz ve yöneticileriniz olarak sizlerden, güzel bir tatil dönemi geçirmenizi, kitap okumak için zaman ayırmanızı ve ikinci döneme enerjik ve umut dolu bir başlangıç yapmanızı bekliyoruz. Bu duygularla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Mesajının son kısmında ise velilere de seslenen Gür, “Saygıdeğer veliler, çocuklarınızın karne notları ister çok çok iyi ister arzu etmediğiniz biçimde olsun. Asıl olan çocuklarımızın düşünce ve isteklerine değer verip onların karne notlarını, istek, ilgi ve yeteneklerini, hoşgörü, sabır ve sevgi çerçevesinde değerlendirmenizdir. Çocuklarınıza göstereceğiniz yakın ilgi, destek ve güvenin, ardından başarıyı getirdiğini göreceksiniz. Yarıyıl tatilini, çocuklarınızla birlikte daha fazla vakit geçirmek, onlarla daha fazla sohbet etmek ve hayatı daha fazla paylaşmak için bir fırsat olarak değerlendirmelisiniz. “Başarı, bilgi ister. Bilginin de beşte dördü ilgidir. Bu vesileyle, eğitim kalitesinin yükselmesi için her türlü desteği veren başta Valimiz İdris Akbıyık beyefendi olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan çalışma arkadaşlarıma, okullarımızda görev yapan yönetici, öğretmen ve personelime, okul aile birliklerimizin değerli başkan ve üyelerine, velilerimize teşekkür ediyor, çocuklarımızın yarıyıl tatilini sağlık, mutluluk, huzur içinde geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.